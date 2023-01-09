О смерти Камнева стало известно вечером 9 января. Россиянину было то 85, то 86 лет, – информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, которые публикуют разную информацию о возрасте "счастливого" обладателя билета на концерт Кобзона.

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Что нужно знать о Павле Камневе

Известно, что с 2017 года этот россиянин возглавлял концерн "Алмаз-Антей". Эта структура объединяет предприятия, разрабатывающие и производящие зенитно-ракетное, радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. То есть фактически Камнев был главой сети заводов, работавших на то, чтобы изготовить оружие для геноцида украинцев.