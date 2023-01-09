Про смерть Камнєва стало відомо ввечері 9 січня. Росіянину було чи то 85, чи то 86 років, – інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, які публікують різну інформацію щодо віку "щасливого" власника квитка на концерт до Кобзона.

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Що потрібно знати про Павла Камнєва

Відомо, що від 2017 року цей росіянин очолював концерн "Алмаз-Антей". Ця структура об'єднує підприємства, що розробляють і випускають зенітно-ракетне, радіолокаційне обладнання та компоненти озброєння протиповітряної та протиракетної оборони. Тобто фактично Камнєв був главою мережі заводів, які працювали на те, аби виготовити зброю для геноциду українців.

Камнєв брав активну участь у розробці багатьох ракетних комплексів та керував роботами зі створення зразків ракетного озброєння для різних родів військ,

– констатували у пресслужбі концерну.

Можна сміливо сказати, що смерть цього російського інженера є справжньою трагедією для Росії. Очевидно, Кремль тепер має на одного "геніального" розробника менше.