Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Військовий експерт Олег Жданов раніше припускав, чи можливий масований ракетний обстріл позицій ЗСУ на фронті.

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Тактика російських обстрілів України

Ігнат зазначив, що тактика російських обстрілів залежить від їхніх завдань, від того, що вони напланували. Крім того, треба зважати на погоду. Нині в Україні погода змінюється, переходить з нуля в мінус, з дня в ніч, іде обмерзання техніки, висока вологість.

Такі погодні умови можуть бути несприятливими для використання шахідів, про які колись говорили, чи замерзають вони, чи ні. Різкий перехід з плюса в мінус при високій вологості також може впливати на ці речі. Тому може бути й погода,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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Обстріл Києва 14 січня

Раніше Ігнат розказав про обстріл Києва 14 січня. Вибухи у столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, найімовірніше ракети летіли за балістичною траєкторією. Балістика, на жаль, не є доступною для того, щоб її ефективно виявляти та збивати.

Слід зазначити, що обстріл 14 січня відбувся без застосування ірано-російських дронів, як це було раніше. Власне Ігнат і припустив, чому тактика російських обстрілів змінюється і від яких факторів вона ще залежить.

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