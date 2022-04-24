Российские оккупанты пытаются вызвать продовольственный кризис на Юге Украины

Враг хочет создать голод для украинцев на временно оккупированных территориях. В оккупированный Крым россияне вывозят зерно, которое украли у украинских фермеров.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российские захватчики ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Жители Севастополя подтверждают это.

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Поступают оттуда сообщения о том, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна. А его запасов в Крыму просто не существует,

– говорит она.

Также известно, что россияне разрешили фермерам Херсона сеять исключительно зерно и подсолнечник. При этом выдвинули условие – фермеры должны бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство отказываются от такого сотрудничества с россиянами.

В Центре противодействия информации напоминают, что почти так же поступали в Украине большевики.

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