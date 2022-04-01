Информацию обнародовала сама фабрика. Просят людей распространить это и позаботиться о безопасности.

Важно Очень опасно, – горсовет Бучи просит горожан пока не возвращаться

Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили,

- говорится в сообщении.

Мародеры разворовали фабрику

Также сообщили, что местные мародеры украли с территории фабрики машины. Они загрузили их, чем смогли, отвезли домой и поехали воровать в "Новой линии". После этого бросили машину возле "МАН-Сервиса". Обнародовали маршрут мародеров.



Маршрут мародеров / Фото со страницы "Делиции" в фейсбуке