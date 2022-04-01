Інформацію оприлюднила сама фабрика. Просять людей поширити це та подбати про безпеку.

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Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли,

– мовиться у дописі.

Мародери розікрали фабрику

Також повідомили, що місцеві мародери вкрали з території фабрики машини. Вони завантажили їм, чим змогли, завезли додому та поїхали красти в "Новій лінії". Після цього кинули машину біля "МАН-сервіс". Оприлюднили маршрут мародерів.



Маршрут мародерів / Фото зі сторінки "Деліції" у фейсбуці

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