На востоке снова будет жарко

Захватчики осуществляют перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях. Идет формирование и перемещение дополнительных подразделений Российской Федерации для роли в боевых действиях в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная.

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По информации местных источников аналитического отдела общественной инициативы "Правое Дело", зафиксировано накопление тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии оккупантов в оккупированном городе Первомайск. В частности, на территории промышленной базы "ШПУ по бурению стволов и скважин", расположенной по адресу: город Первомайск, улица Воровского, 22.

В настоящее время территория базы используется оккупантами и их местными прихвостнями для хранения ствольной артиллерии и ремонта тяжелой бронетехники. В свое время "ШПУ по бурению стволов и скважин" располагала разветвленной ремонтной и промышленной базой – механический цех, цех по ремонту бурового оборудования, кузнечно-сварочный цех, электроремонтный цех, транспортный цех, монтажный участок, подземный участок буровых работ, склад оборудования и материалов.

Враг намеренно размещает военную инфраструктуру и технику в местах массового скопления гражданского населения, используя их как живой щит, тем самым делая невозможным открытие ответного огня со стороны ВСУ.

По информации местных источников "Правого Дела", в последнее время отмечается активная передислокация тяжелой бронетехники и живой силы боевиков из глубины оккупированной территории Луганской области в район Первомайска. В частности, зафиксировано движение колонн, в составе которых были БМП и "Уралы".

Так, например, в оккупированном Луганске зафиксировали движение колонны в количестве 12 грузовиков с личным составом, которые двигались в направлении Алчевска. На кабинах автомобилей зафиксирован тактический знак "четыре". Кроме того, в этом направлении зафиксировали движение колонны бензовозов.

Из Стаханова в направлении города Попасная тяжелая бронетехника и грузовики с личным составом перемещаются тремя путями, а именно: через Кадиевский мост, через Сокологоровку и село Калинове.

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Оккупантов уже "гостеприимно" встретили

Напомню, на днях на Попаснянском направлении, по данным общественной инициативы "Правое Дело", ВСУ нанесли огневое поражение по местам скопления оккупантов. Речь идет об оккупированном городе Первомайске, территории бывшего ПТУ №39, которая сейчас превращена в логистическую базу оккупационных войск. Причем известно о потерях и среди личного состава врага (по разным оценкам – до 50 человек), и, прежде всего, тяжелой бронетехники.

Кроме того, в результате огневого удара по районам накопления живой силы противника уничтожены несколько единиц техники частной военной компании "Вагнер". Речь идет, в частности, о нанесении удара вблизи бывшего здания "Укртелекома". Эта информация подтверждает присутствие участников частной военной компании "Вагнер" в боевых действиях на востоке Украины.

Координаты логистической базы оккупантов и мест скопления тяжелой бронетехники предоставил ВСУ аналитический отдел общественной инициативы "Правое Дело".