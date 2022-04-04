Знали ли о массовых расстрелах, изнасилованиях, пытках и совершениях гуманитарной катастрофы лидеры Германии, Франции, США, Австрии и других стран еще в 2014-м? Не могли не знать, но их все устраивало. Иностранные СМИ рассказывали лишь о самом факте войны, но называли оккупационные войска "пророссийскими боевиками".

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Если проанализировать публикации во многих ведущих изданиях мира с 2014 года, можно с легкостью понять, почему большинство американцев и европейцев знали только о том, что Украина находится где-то возле России.

Было удобно умалчивать

Все европейские и американские чиновники, сотрудники ООН, ВОЗ, ОБСЕ и Красного Креста понимали, что реально произошло в Крыму и на Донбассе. Все, у кого был доступ к информации, знали об "Изоляции", братских могилах, сбитии MH17 и других военных преступлениях, совершенных непосредственно Россией.

Однако на самом деле серьезных санкций никто не налагал. Да, были секторальные ограничения, но несмотря на запрет нидерландские компании участвовали в строительстве крымского моста, Siemens через прокладки поставляла свои турбины в Крым. Остальные немецкие компании тихонько торговали с Кремлем оружием. То же самое делали и французские, хотя санкциями это было запрещено.

Кроме того, Евросоюз охотно покупал у Кремля газ, строил "Северный поток-2" и активно лоббировал российские интересы. Это же можно сказать о почти всех международных организациях: в ООН постоянно звучала глубокая обеспокоенность, на которую Россия накладывала вето. Наблюдатели ОБСЕ гуляли на свадьбах боевиков и представляли отчеты об "использовании запрещенного Минском оружия по неопределенным направлениям".

Огромное пророссийское лобби было и в США. Российские агенты, сосланные к влиятельным дипломатам и политикам. Журналисты, которых перекупили и завербовали, писали статьи со скрытыми пророссийскими нарративами.

В целом для большинства европейских политиков было вполне удобно осуждать действия России, но при этом сотрудничать с Кремлем. Именно поэтому блокировалась передача Украине летального и тяжелого вооружения. Поэтому даже перед непосредственно полномасштабным вторжением весь мир слышал, что разрушительных санкций до войны не будет. Поэтому Германия и Франция сопротивлялись отрезанию РФ от SWIFT, не хотели поставлять серьезное оружие для ВСУ и вообще пытались не вмешиваться в конфликт.

Из-за российских денег, которые для многих институтов оказались более важными, чем их уставы и сущность. Поэтому Красный Крест, получив сотни миллионов долларов на помощь украинцам, принимает участие в незаконном вывозе людей на оккупированные территории и России. Поэтому волонтеры этой организации не едут дальше мирного и безопасного Запорожья.

Мариуполь и Буча – символы российской безнаказанности

Кто виноват в том, что Украина вошла во вторую фазу войны против России без возможности полностью закрыть небо и без ракетного вооружения хотя бы средней дальности – вопрос, искать ответ на который нужно уже после боевых действий. Однако и западные союзники вполне понимали, насколько тяжелой будет ситуация на фронте, но вплоть до начала военных преступлений сдерживали попытки других стран вооружить ВСУ. Германия блокировала поставки оружия, Франция занималась фейковым миротворчеством. В общем, реакция ЕС на войну, которая вот вот начнется, напоминала ситуацию, которую гениально описал Ремарк в "Триумфальной арке". Эта книга должна быть настольной для каждого переселенца, беженца и европейского политика, поскольку дает ясное понимание, что за почти 100 лет мир не изменился.

О военных преступлениях России знали выехавшие на свободную территорию в 2014-м жители Донбасса, знали представители ОБСЕ, политических элит разных стран мира, но за 8 лет за них никого не наказали. Теперь условный Донбасс пришел в Гостомель, Ирпень, Бучу, Херсон, Мариуполь, Чернигов, Сумы и другие города, которые оказались или находились под оккупантами. Фотографии ни в чем не повинных жертв облетели все мировые издания.

Пожалуй, каждый знает, что российские захватчики насиловали женщин и юных девушек. Знают это даже в России, но поддерживают такие действия своих армейцев. И как же на подобное реагирует мир? Осуждением, пришедшим на смену беспокойству и обеспокоенности. Германия продолжает блокировать эмбарго на российские энергоносители, ведь ее граждане почувствуют это на собственных кошельках. Импорт российского газа в Европу транзитом через Украину 4 апреля поднялся почти до максимально возможного уровня. Через Грузию Москва налаживает канал поставки санкционных продуктов. Итак, торговля с агрессором продолжается.

Молдова не собирается вводить санкции против Кремля, а оставшиеся на рынке РФ крупные компании так на нем и будут работать. Более того, Gazprombank, на карточки которого оккупанты получают свою зарплату, до сих пор работает в системе SWIFT, и это якобы всех устраивает. Генсек ООН осуждает военные преступления в Буче, но не называет Россию ответственной за них. А Москва тем временем созывает Совбез с формулировкой "в связи с вопиющей провокацией украинских радикалов в Буче".

Мир оказался не готов к такому кризису, который был прогнозируемым и вполне предсказуемым. Российские изверги снова пришли нас убивать и, если их не остановит Украина, обязательно пойдут дальше. Это понимают поляки, латыши и литовцы, американцы и британцы, однако никто не хочет прощупывать красные линии Путина. Почти все панически боятся начала третьей мировой, ядерного удара и перехода боевых действий на территории других стран, но совсем не против дальнейшего бизнеса с Россией. Это все – последствия невероятно удачной агентурной деятельности разведки Кремля. Который обеспечил настолько мощное лобби, что даже фотографии из Бучи не способны ничего изменить. А сколько подобных военных преступлений происходит в Херсоне, Энергодаре, Мелитополе? И сколько их будет, когда россиянам придется оттуда уходить? Но ведь Россия до сих пор является членом ООН. И Германия до сих пор оказывает сопротивление внедрению сокрушительных санкций против экономики страны-террористки. Мир просто не готов к подлинному сопротивлению кремлевскому фюреру.