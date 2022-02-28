Оккупанты завладели украинской военной формой. Об этом местных жителей предупредили в Херсонской облгосадминистрации.

Читайте также 11 российских десантных кораблей вышли в море и ищут приключений, – Арестович

Херсонские власти не планируют эвакуаций

Захватчики, притворяясь представителями терробороны, планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона. Они намерены собрать мирных жителей, посадить их в свои автобусы и якобы отправить в Киев.

Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника. Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власть, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить,

– отметили в ОГА.

Там также призвали поделиться этими предупреждениями с другими горожанами. "Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти. Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам", – говорится в сообщении.

Ранее местные жители Херсона сообщили, что в Чернобаевке россияне сломали вещевые склады и переоделись в украинскую форму.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.