Окупанти заволоділи українською військовою формою. Про це місцевих мешканців попередили у Херсонській обласній держадміністрації.

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Херсонська влада не планує евакуацій

Загарбники, прикидаючись представниками тероборони, планують у найближчі дні організувати "евакуацію"жителів Херсона. Вони мають намір зібрати мирних жителів, посадти їх у свої автобуси та нібито відправити до Києва.

Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка. Тому просимо не виходити на "евакуації". Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити,

– наголосили в ОДА.

Там закликали поділитися цим попередженням з іншими містянами. "Нагадуємо, що евакуацію населення здійснює винятково місцева влада. Не ведіться на фейки та провокації, довіряйте лише офіційним джерелам", – мовиться у повідомленні.

Раніше місцеві мешканці Херсону повідомили, що у Чорнобаївці росіяни зламали речові склади та переодяглися в українську форму.

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