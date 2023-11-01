Российская оккупационная администрация Ялты приняла участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей в Турции. Также они обсуждали возможность заключения соглашения по установлению побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.
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Как реагируют в МИД
В украинском ведомстве говорят, что воспринимают ситуацию очень серьезно.
Согласно нормам международного права, Крымский полуостров – часть территории Украины, временно оккупированная Россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями,
– говорит Олег Николенко.
Министерство иностранных дел Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации.
"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", – подытожили там.
Новости Крыма
- На полуострове обрушился спрос на недвижимость. Россияне не решаются поселяться в Крыму.
- Вероятно, окончательно изгнать оккупантов из Крыма можно будет только постоянными обстрелами. О последней атаке на Крым читайте здесь.