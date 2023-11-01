Російська окупаційна адміністрація Ялти взяла участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад у Туреччині. Також вони обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул.

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Як реагують у МЗС

В українському закордонному відомстві кажуть, що сприймають ситуацію надзвичайно серйозно.

Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів – частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями,

– говорить Олег Ніколенко.

Міністерство закордонних справ України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації.

"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", – підсумували там.

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