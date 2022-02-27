Российские оккупанты массово оставляют технику и бегут

Из-за морально-психологического состояния российские захватчики выводят свою технику из строя и оставляют на обочине украинских дорог.

Об этом в видеообращении сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает 24 канал. Отметив, что у Корюковки на Черниговщине срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен.

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Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог,

– говорится в обращении.

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