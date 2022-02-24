Российские оккупанты нанесли удар по Броварам
24 февраля 2022 , 12:19Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко в фейсбуке
Антон Геращенко сообщил, что Россия нанесла удар двумя ракетами по Броварам. Под обстрел попал военный объект.
Бывший заместитель министра внутренних дел отметил, что это информация из Генерального штаба.
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Был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,
– написал Антон Геращенко.
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Текст публикации Антона Геращенко:
Только удар был двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах.
Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.