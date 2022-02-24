Российские оккупанты нанесли удар по Броварам

24 февраля 2022 , 12:19
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Источник:

Антон Геращенко в фейсбуке

Антон Геращенко сообщил, что Россия нанесла удар двумя ракетами по Броварам. Под обстрел попал военный объект.

Бывший заместитель министра внутренних дел отметил, что это информация из Генерального штаба.

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Был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,
– написал Антон Геращенко.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Антона Геращенко:

Только удар был двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах.

Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Автор: Олег Васьків