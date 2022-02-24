Российские оккупанты нанесли удар по Броварам

Антон Геращенко сообщил, что Россия нанесла удар двумя ракетами по Броварам. Под обстрел попал военный объект.

Бывший заместитель министра внутренних дел отметил, что это информация из Генерального штаба.

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Был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,

– написал Антон Геращенко.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Текст публикации Антона Геращенко:

Только удар был двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах.

Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.