Чернигов оказался под обстрелом вражеской артиллерии. ВСУ активно защищает город от врага. Местное население помогает армии – с его помощью удалось захватить вражеские танки.

Кстати Мы отдаем за вас жизнь, а вы помогите нам, – ВСУ обратились к гражданским

Обстрел детского сада

В результате обстрела Чернигова снаряды оккупанта попали в детский сад. Здание получило значительные повреждения.

Детский сад в Чернигове после обстрела оккупантов / Фото Сегодня​

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