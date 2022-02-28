Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Читайте также Военное преступление Путина: появилось видео момента обстрелов жилых районов Харькова

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк,

– отметил он.

В результате атак захватчиков погиб один человек и еще двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в травматическое отделение. Состояние одного мужчины средней тяжести, другого – тяжелое.

По словам чиновника также:

выбиты стекла из жилых домов;

уничтожен автомобиль;

перебит газопровод.

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк / Фото из фейсбука Сергея Гайдая