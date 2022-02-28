Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
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Российские оккупанты обстреляли Северодонецк,
– отметил он.
В результате атак захватчиков погиб один человек и еще двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в травматическое отделение. Состояние одного мужчины средней тяжести, другого – тяжелое.
По словам чиновника также:
- выбиты стекла из жилых домов;
- уничтожен автомобиль;
- перебит газопровод.
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк / Фото из фейсбука Сергея Гайдая