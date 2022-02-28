Про це повідомив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк,

– зазначив він.

Унаслідок атак загарбників загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень різного ступеня важкості. Постраждалих доправили до травматичного відділення. Стан одного чоловіка середньої тяжкості, іншого – тяжкий.

За словами посадовця також:

вибиті скла з житлових будинків;

знищено автомобіль;

перебито газопровід.

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая