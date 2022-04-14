Российские оккупанты обстреляли Великую Писаревку на Сумщине

Российские оккупанты в четверг, 14 апреля, обстреляли Большую Писаревку на Сумщине. Новость сообщил Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА.

Живицкий также поделился фотографией с места обстрела. Он подчеркнул, что детали будут впоследствии.

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Большая Писаревка российская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности впоследствии,

– написал Живицкий.

Ранее Живицкий сообщил, что по состоянию на 13 апреля известно более 100 гражданских украинцев, которых убили россияне. Поиск пропавших без вести продолжается.

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