Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня. На этот раз они обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки.

Россияне решили обстрелять украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. Об этом говорится в сообщении Штаба ООС.

Достойно внимания ВСУ постоянно наготове не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю, – Наев

После ранения украинского воина оперативно госпитализировали. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются", – заверили в Штабе ООС.

Обстрелы в зоне ООС 10 июля

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 10 июля наши защитники ранили двоих захватчиков.

Потерь 10 июля в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала