Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню. Цього разу вони обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки.

Росіяни вирішили обстріляти українські позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів один наш військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Про це йдеться в повідомленні Штабу ООС.

Варте уваги ЗСУ постійно напоготові не дати ступити ворожому чоботу на українську землю, – Наєв

Після поранення українського воїна оперативно госпіталізували. Стан здоров’я пораненого задовільний.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються", – запевнили в Штабі ООС.

Обстріли в зоні ООС 9 липня

9 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

За даними розвідки, 9 липня наші оборонці поранили двох загарбників.

Втрат 9 липня внаслідок обстрілів противника серед українських захисників немає.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу