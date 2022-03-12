Российские оккупанты прикрываются “красным крестом”

Как я и всегда говорил, лишняя хромосома даёт возможность российским пропагандистам сливать в открытые источники все факты из преступлений.

Премию Дарвина в студию

На этот раз героем нашей рубрики "премию Дарвина этому малому!" опять становится Александр Коц, так называемый военкор "Комсомольской правды".

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Дело в том, что делая очередной пафосный репортаж про российских оккупантов, он показал, что под знаком “красного креста” перемещаются российские бронеавтомобили с недопустимым для транспорта с подобным обозначением вооружением.

саморазоблачительные фото российских пропагандистов

Военное преступление зафиксировано

То есть российские кафиры используют "красный крест" для прикрытия своих боевых групп, что, собственно, и не удивительно.

Ну, а Коц, как обычно молодец, сливается эффектно!

Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео: