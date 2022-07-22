Подкуп не действует: оккупанты в Херсонской области провалили задание по паспортизации

Несмотря на полный физический контроль со стороны россиян над частью Херсонской области, регион захватчикам никак не подчиняется. Оккупанты захватывают государственные учреждения, заставляют закрываться банки, но не способны убедить людей и изменить их отношение к себе.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, у путина надеялись на то, что жители Херсонской области не отреагируют на заход российских танков настолько агрессивно. Когда этого не произошло, захватчики решили исправить ситуацию с помощью пропаганды.

Смотрите также На Херсонщине россияне изъяли все инкассаторские авто "Приватбанка" и захватили электростанции

Впрочем, отключение украинских телеканалов и отрезание людей от какой-либо правдивой информации не привело к нужному россиянам эффекту.

Российские паспорта захотели получить только 6 тысяч человек

За более чем 5 месяцев уговоров, давления и силовых "перевоспитаний" украинцев в оккупированной Херсонской области россияне смогли добиться лишь того, что их начали больше ненавидеть и бояться.

Конечно, захватчики нашли определенное количество лиц, которые согласились войти в "администрации" и радовались приходу оккупантов. Однако количество таких людей совсем незначительное.

Так, с начала раздачи российских паспортов никаких очередей за книжечками с двуглавой курицей не образовалось. Тогда путинские орки решили действовать подкупом – за каждый сданный украинский документ в обмен на аусвайс начали давать по 10 тысяч рублей.

Лишь с этого момента в некоторых оккупированных городах начался поток людей, захотевших стать "гражданами россии". Впрочем, никакого серьезного сдвига не произошло.

За все время оккупации в Херсонской области россияне зафиксировали более 6 тысяч заявлений на получение российских паспортов.

С учетом того, что на захваченных москвой территориях области проживает примерно 300 тысяч человек, такая цифра просто очень маленькая. Потому что в планах путина было раздать аусвайсы не менее половины жителям Херсона до конца июля. Так что ордынцы никоим образом не справились с задачей, потому что большого количества желающих отказаться от паспорта здорового человека за 10 тысяч рублей не было и не будет.

Могут запретить работать всем, кто не получил паспорт

Поскольку задача по принудительной паспортизации на оккупированных территориях никуда не делась, путинские ордынцы, по всей вероятности, пойдут тем путем, который был внедрен на Донбассе. ФСБшники рассматривают вариант отстранения от работы всех жителей Херсонской области, не получивших российский паспорт. В начале это может касаться медиков, учителей, коммунальщиков и работников администрации.

На втором этапе военные преступники могут аннулировать "лицензию" на работу всех частных предпринимателей и выдавать ее только имеющим аусвайс. Параллельно с этим захватчики рассматривают варианты отрезания пожилых людей от украинских пенсий, но схему этого действия они еще не придумали. Если оккупанты поймут, как оставить пенсионеров без средств к существованию, они могут достаточно быстро перевести всех на российские пенсии. Конечно, при условии получения паспорта.