Российские войска 1 июля совершили пять обстрелов украинских позиций. Еще дважды они стреляли по украинским позициям с начала суток 2 июля. Наши защитники были вынуждены открывать огонь.

Вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуированы в медицинское учреждение, сообщили в штабе ООС.

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По подтвержденным данным разведки 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

Где российские оккупанты осуществляют обстрелы

1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные для размещения на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Орехово агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

возле Майского, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

недалеко от населенного пункта Пески враг дважды применял против наших солдат запрещенное минскими договоренностям 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы;

защитников Авдеевки противник обстрелял из минометов 82-го калибра. Кроме них, оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Агрессор на рассвете неоднократно применил минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к населенному пункту Луганское. Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов наши подразделения обороняющихся мгновенно отреагировали в ответ, после чего вражеские обстрелы прекратились", – сообщили в штабе ООС.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала