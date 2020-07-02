Російські війська 1 липня здійснили п'ять обстрілів українських позицій. Ще двічі вони стріляли по українських воїнах з початку доби 2 липня. Наші захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь.

Внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу, повідомили у Штабі ООС.

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За підтвердженими даними розвідки, 1 липня наші оборонці знищили двох та поранили трьох загарбників.

Окрім того, противник втратив ще чотирьох найманців та один вантажний автомобіль у результаті підриву на вибухівці.

Де російські окупанти здійснюють обстріли

1 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Оріхового агресор задіяв проти українських оборонців автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зрою;

біля Травневого, окупанти активізувалися по обіді, використавши при цьому гранатомети різних систем та кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік населеного пункту Піски ворог двічі застосовував проти наших воїнів заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети;

захисників Авдіївки противник обстріляв з мінометів 82-го калібру. Крім них, окупанти використали ще й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Агресор на світанку неодноразово застосував міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до населеного пункту Луганське. Аби припинити збройну активність окупантів наші підрозділи, що обороняються миттєво відреагували у відповідь після чого ворожі обстріли припинилися", – повідомили у Штабі ООС.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу