30 июля руководитель "объединенной судостроительной компании" Алексей Рахманов созвал совещание, чтобы о говорить дальнейшее списание имущества и закрытие завода Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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С 2014 года с предприятия уволили 60% работников, текущая загруженность завода не превышает 20%, а большая часть имущества уже отнесена на списание оккупационным руководством.

Уже с 2021 года завод предстал перед финансовыми трудностями – было объявлено о банкротстве.

Несмотря на сложную ситуацию на предприятии и его финансовое состояние, пропагандисты продолжают утверждать о "улучшениях", которые, по их словам, были внесены на захваченные земли.

Все противоправные действия мародеры совершают среди бела дня, не опасаясь никакой ответственности за ограбление культурного и религиозного наследия.

Оккупанты мародерят и вербуют в свои ряды на оккупированных территориях