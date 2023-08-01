30 липня керівник "об'єднаної суднобудівної компанії" Олексій Рахманов скликав нараду, щоб обговорити подальше списання майна і закриття заводу. Про це повідомили в Центрі національного опору.

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З 2014 року з підприємства звільнили 60% працівників, поточна завантаженість заводу не перевищує 20%, а більша частина майна вже віднесена на списання окупаційним керівництвом.

Уже з 2021 року завод постав перед фінансовими труднощами – було оголошено про його банкрутство.

Попри складну ситуацію на підприємстві та його фінансовий стан, пропагандисти продовжують стверджувати про "покращення", які, за їхніми словами, були внесені на захоплені землі.

Усі протиправні дії мародери здійснюють серед білого дня, не побоюючись жодної відповідальності за пограбування культурної та релігійної спадщини.

Окупанти мародерять та вербують до своїх лав на окупованих територіях