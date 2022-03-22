Об этом сообщил на своей странице в фейсбук военный Игорь Луценко. На опубликованном им видео аэроразведки видно 3 бронированные машины оккупантов, на 2 из которых лежат краденые ковры.

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Вместо черных пакетов

Оккупанты воруют ковры из многоэтажек вблизи Гостомельского аэропорта,

– отметил Луценко.

К слову, на оккупированных территориях часто происходят случаи мародерства рашистов. По предположению журналиста "Радио Свобода" Левко Стека, это связано с тем, что военные подразделения России имеют значительные проблемы с логистикой.

Оккупанты воруют ковры из многоэтажки: смотрите видео