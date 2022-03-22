Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук військовий Ігор Луценко. На опублікованому ним відео аеророзвідки видно 3 броньовані машини окупантів, на 2 з яких лежать крадені килими.

До теми Російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні, – СБУ

Матимуть замість чорних пакетів

"Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу гостомельського аеропорту", – зазначив Луценко.

До слова, на окупованих територіях часто стаються випадки мародерства рашистів. За припущенням журналіста "Радіо Свобода" Левка Стека, це пов'язано з тим, що військові підрозділи Росії мають значні проблеми з логістикою.

Окупанти крадуть килими з багатоповерхівки: дивіться відео