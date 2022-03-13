Российские оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом: видео пожара

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом. В результате снарядов там загорелось частное предприятие.

Речь идет о фабрике дверей "Папа Карло". В сети опубликовали видео масштабного пожара.

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, рядом с фабрикой, где начался масштабный пожар, расположена конюшня "Ecurie de Paris"

Пожар в селе Дергачи после авиабомб оккупантов:

Добавим, что враги продолжают обстреливать Харьковщину. Так, ночью ракеты попали в установку комплексной подготовки газа "Шебелинкагаздобыча", что находится близ Изюма. Из-за взрыва вспыхнул крупный пожар.

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