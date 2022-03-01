Российские оккупанты продолжают посягательство на суверенитет Украины и продолжают обстрелы и атаки. Их мишенями часто становится гражданское население.
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Оккупанты убили гражданина Израиля
Министерство иностранных дел Израиля сообщило о гибели Романа Бродского. Он двигался в автомобиле в составе колонны в направлении границы с Украиной с Молдовой. Оккупанты открыли огонь, в результате обстрела мужчина погиб.
Его жена в Украине и родители в Израиле уже проинформированы о том, что произошло. Напомним, ранее российские военные убили 10 этнических греков.
Суд в Гааге уже начал расследование военных преступлений России на территории Украины. Оккупантам придется ответить за свои действия.
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