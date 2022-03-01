Російські окупанти продовжують посягання на суверенітет України та продовжують обстріли та атаки. Їх мішенями часто стає цивільне населення.

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Окупанти убили громадянина Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило про загибель Романа Бродцького. Він рухався автомобілем у складі колони у напрямку кордону України з Молдовою. Окупанти відкрили вогонь, внаслідок обстрілу чоловік загинув.

Його дружина в Україні та батьки в Ізраїлі вже поінформовані про те, що сталося. Нагадаємо, раніше російські військові убили 10 етнічних греків.

Суд в Гаазі вже почав розслідування військових злочинів Росії на території України. Окупантам доведеться відповісти за свої дії.

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