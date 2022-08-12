Критическая нехватка офицеров: оккупанты назначают курсантов командирами подразделений

За более чем 5 месяцев полномасштабной войны защитники Украины уничтожили большое количество российских офицеров высшего и среднего звена. Потери среди оккупантов настолько велики, что кремлю пришлось отправлять на войну все боеспособные подразделения, а также формировать третий армейский корпус.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, при формировании новых подразделений путинская орда столкнулась с отсутствием кадров для подготовки оккупантов. Потому что все квалифицированные инструкторы находятся на войне.

Смотрите также На Донбассе россияне начали последнюю мобилизацию: как выжить, если отправили на войну против Украины

Кроме того, захватчикам банально некого было назначать на важные должности в добровольческих батальонах, из которых и создали новый армейский корпус.

Командиров не хватает даже на фронтах

Эффективные удары со стороны Украины по штабам врага, сокрушительная работа артиллерии и авиации, а также стратегические ошибки россиян на первом этапе полномасштабного вторжения привели к большому осложнению в управлении многими захватническими подразделениями.

Проблема с грамотным управлением войсками кое-где настолько критична, что генералы не могут передать те или иные приказы подразделениям непосредственно во время боя. Офицеры же среднего звена иногда банально сбегают от своих подчиненных, а командиры на местах не участвуют в боевых действиях.

Значительно усугубила подобную проблему также и дальнобойная артиллерия, из-за которой россиянам пришлось отводить пункты управления подальше от радиуса поражения.

Кроме того, те сержанты, капитаны и майоры, которые получили ранения и попали на территорию россии, любым способом избегают возвращения в зону боевых действий.

Все эти нюансы значительно ослабляют российское войско, воюющее с использованием советской тактики, пытается создать огненный вал и забрасывать позиции ВСУ "пушечным мясом".

Отсутствие опытных командиров непосредственно на местах, недостаток офицеров, которые могут наладить взаимодействие между различными подразделениями, а также поэтапное выбивание Украиной генералов, российские войска начали ощущать еще в апреле 2022 года, но сейчас эта проблема стала критической.

Офицеры отправляют людей на смерть, а сами убегают

В кремле поняли, что им серьезно не хватает офицеров при анализе "работы" национального батальона из Тивы. Несколько сотен человек, поверивших в необходимость взять в руки оружие и пойти убивать Украину, погибли очень и очень быстро исключительно из-за плохой подготовки и отсутствия адекватного командования.

Поскольку захватчикам некого назначать на руководящие должности почти на всех уровнях, российские военкоматы начали очень активно работать и вербовать на контрактную службу даже курсовых офицеров (выпускники ускоренных курсов, не имеющих военного опыта).

В качестве инструкторов для подготовки личного состава для новых подразделений ордынцев выступают курсанты военных училищ. Которые нередко назначаются командирами рот и взводов и отправляются на войну вместе с "учениками". Такие офицеры, как и их подчиненные, не способны принимать адекватные решения и бездумно отправляют людей на смерть. Сами же они в большинстве своем сбегают с поля боя.

Тем не менее, как говорят в украинских спецслужбах, высшее командование сохраняет глобальную управляемость войсками, а у россии осталось немало сил для того, чтобы обстреливать нашу территорию, сопротивляться нашим защитникам и продолжать эту кровавую войну.