Российские оккупанты выучили украинский за три месяца

"Да когда вы уже нормально выучите украинский язык?!" – меня очень возмущало, когда в начале войны на западе Украины поучали и исправляли застывших от страха, заплаканных, наспех одетых людей.

Кого на самом деле "ущемляли"

Сто раз порывалась написать, что сейчас все эти подергивания неуместны, но останавливала себя, потому что точно никому бы не помогла, а тону злобы и ненависти получила бы.

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Но метафизика процесса в том, что всю дорогу именно украиноязычных людей оскорбляли, унижали, поправляли, делали вид, что не понимают. При этом Россия вопила об "ущемлении прав русскоязычных".

Русскоязычных впервые за всю историю начали оскорблять только после 24 февраля. Не массово, точечно, но в оскорбительном формате "если бы не вы, Путин бы не полез". И это не единственный языковой феномен войны.

Невозможное стало возможным

Россияне, тупо не понимавшие ни слова, вдруг начали понимать тупо все. Непонимание разницы между "полуницею" и "паляницею" закончилось еще в марте.

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Теперь российские пропагандисты не иронизируют над отдельными словами, которые кажутся смешными с позиции их великодержавного шовинизма. Теперь они пишут и говорят целыми предложениями со сложными, непохожими на их словами. Раша-боты теперь тоже украиноязычные.

Напав на нас и выгребши, они выучили язык через три месяца. А представьте, если бы не они на нас, а мы на них, как мечтали Лавровы и Лукашенко? Россия заговорила бы по-украински за месяц?

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