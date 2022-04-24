Российские оккупанты вывезли из Волчанска предприятие и обустроили там пыточную

В Волчанске боевики вывезли один из местных заводов в Россию. На его месте оккупанты обустроили концлагерь, где пытают людей.

О преступных действиях россиян сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеэфире. Он заявил, что на месте предприятия оккупанты создали тюрьму для украинцев.

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В помещении, где недавно был завод, боевики обустроили концлагерь, где допрашивают, пытают и заставляют становиться на сторону России местных жителей.

В Волчанске оккупанты вывезли один из заводов на территорию РФ, а в помещениях завода устроили определенную тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды ВС РФ,

– сказал Синегубов.

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