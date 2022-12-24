Российские оккупанты сгоняют свою бесчеловечную ненависть на всем, что видят. В селе Давидов Брод пострадал глобус, найденный в местной школе.

Обратите внимание Староселье, Давидов Брид и Большая Александровка под украинскими флагами: показываем их на карте

Варвары выжгли из него Украину.



Россияне выжгли Украину из глобуса / Kherson_is_a_hero_city

Российские захватчики сжигали украинские книги

Российские захватчики на временно оккупированных территориях сжигали книги по истории Украины. Цивилизованный мир шокировало такое варварство.

Мелинда Симмонс – госпожа посол Великобритании в Украине – назвала действия оккупантов нацизмом.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне жгли учебники. Подробности рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Книги уничтожали прямо во дворе школы.

Современный фашизм и подлинные цели России выглядят именно так. Ярость. Просто Ярость,

– написал Андрющенко.

Остатки учебников враг вывез в сторону Новоазовска для переработки.

Также оккупанты устраивали "рейды" по учебным заведениям. Местных детей, вынужденных учиться на руинах школ, запугивают.

Однако Украина освободит все свои территории. Туда вернутся украинские книги.