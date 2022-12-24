Російські окупанти зганяють свою нелюдську ненависть на всьому, що бачать. У селі Давидів Брід постраждав глобус, який знайшли у місцевій школі.

Зауважте Старосілля, Давидів Брід і Велика Олександрівка під українськими стягами: показуємо їх на карті

Варвари випалили з нього Україну.



Росіяни випалили Україну з глобуса / Kherson_is_a_hero_city

Російські загарбники спалювали українські книжки

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях спалювали книжки з історії України. Цивілізований світ шокувало таке варварство.

Мелінда Сіммонс – пані посол Великої Британії в Україні – назвала дії окупантів нацизмом.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни палили підручники. Деталі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Книги знищували прямісінько у дворі школи.

Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють,

– написав Андрющенко.

Залишки підручників ворог вивіз у бік Новоазовська на переробку.

Також окупанти влаштовували "рейди" по навчальних закладах. Місцевих дітей, які змушені навчатися на руїнах шкіл, залякують.

Однак Україна звільнить усі свої території. Туди повернуться українські книги.