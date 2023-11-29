Такое мнение 24 Каналу выразил бывший председатель Службы внешней разведки Украины (2020-2021), начальник ГУР МО (2015-2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. По его словам Владимир Путин сегодня гораздо более агрессивный и жестокий.
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Чего ждать от олигархов
После мятежа Евгения Пригожина российский диктатор стал более агрессивным, поэтому олигархи думают, прежде всего, о том, как сохранить свою жизнь.
"Сегодня для них важнее спасти жизнь, чем состояние. Они готовы переключить к любому победителю, который это сделает. В то же время понимают, что события, связанные с Пригожиным, показали, что нельзя останавливаться на половине дороги, а надо идти до конца", – рассказал Валерий Кондратюк.
По его мнению, угроза путинскому режиму идет не от олигархов, которые сразу начнут перестраиваться, а от силового блока – военных и специальных служб. Там находятся люди, которые должны аналитически мыслить, заботиться о будущем России.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины и ГУР МО предположил, что будут делать российские олигархи: смотрите видео
Социальный уровень жизни россиян падает, и на это не удастся постоянно закрывать глаза. Также велика ошибка считать, что Запад устанет от Украины. Этого не произойдет по одной причине – нельзя устать от того, что тебя защищает и за тебя воюет.
Если год или два назад мы были одиноки в своей борьбе с путинским режимом, то сегодня нас поддерживают большинство стран мира. Экономика Европейского Союза, НАТО и США значительно превышает экономику России,
– заметил генерал-лейтенант.
По его словам, временные трудности с боеприпасами возникли из-за того, что западная экономика и политики просчитались и своевременно не запустили свой военно-промышленный комплекс. Они передавали нам патроны, которые имели в избыточном имуществе, но патронов, которые хранили для собственной защиты, мы не получали.
Сегодня они запустили процессы в ВПК в интересах Украины и в своих собственных. Поэтому экономическая победа точно будет за нами,
– добавил Кондратюк.
Актуальные новости о Владимире Путине
- Так называемый российский президент подписал закон о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы. Почти треть всех расходов планируется направить на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Такие суммы выделят впервые со времен СССР.
- У Владимира Путина может появиться конкурентка на президентских выборах. Речь идет о Катерине Дунцовой, которая выступает за прекращение войны и отрицает какие-либо связи с Кремлем. Она убеждает, что Россию не стоит ассоциировать с Путиным и исключает коллективную ответственность россиян за войну в Украине.
- Российский диктатор волнуется из-за выборов в России и думает, что может проиграть. В Институте изучения войны отмечают, что в Кремле планируется усилить цензуру перед выборами. Так хотят подготовить запасной план на случай, если что-нибудь пойдет не так. Наибольшую угрозу Путину представляют родственники мобилизованных, которые могут выступить против него.