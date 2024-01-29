Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, враг осознает все угрозы.

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"Они осознают, что переход по реке на лодках покрывается мощным огнем с их же стороны. Поэтому здесь меньше перспектив у них остаться в живых. Они это объективно осознают. Поэтому массовой сдачи в плен мы не наблюдаем",– объяснила она.

Это может быть ловушка

Наталья Гуменюк подчеркнула, что Украина соблюдает законы и обычаи ведения войны. Если оккупанты решили сдаться в плен, они знают, как это можно сделать. В частности, воспользоваться каналами связи фонда "Хочу жить", который работает и доступен практически всем захватчикам.

Украина проводит мощную информационную кампанию, извещая врага о такой возможности, распространяя открытки, QR-коды и так далее. Они могут себе скачать и обратиться, передать данные о своем местонахождении и намерениях.

Но у нас зона ответственности несколько специфичная, ибо так лежит линия фронта. Очень тщательно нужно подходить даже к той информации, что они готовы сдаваться в плен. Это может быть ловушка. Поэтому здесь работа проводится слишком сосредоточенно. Случаи есть, но единичны,

– отметила спикер.

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