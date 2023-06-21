Около 20 русских пехотинцев ютились в гараже. Их одежда воняет. Они ждали, пока охранники переведут их в "тюрьму". The Wall Street Journal пообщались с захваченными в плен оккупантами.

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Российские оккупанты в плену ВСУ на Запорожском направлении / Фото Сергея Каравайного для The Wall Street Journal

Первые бои в ходе наступления ВСУ стали буквально потоком российских пленных. Многих из них, вероятно, со временем обменяют на попавших в плен к россиянам украинских солдат.

Российские солдаты, проезжавшие через Краматорск, сдались после жестоких перестрелок, когда украинские войска атаковали первую линию обороны возле Великой Новоселки, на Донетчине. ВСУ добились небольших, но стабильных успехов в этом направлении.

ВСУ еще не добились главной российской оборонительной линии. Штурмы передовых позиций привели к значительным потерям, отмечают военные, участвующие в наступлении.

Но российская пехота, которой поручено сдерживать атаки, несет значительно большие потери,

– говорят бойцы с обеих сторон.

Откровение окупантов

Пленные, разговаривавшие с журналистами из The Wall Street Journal, описали моральный дух российской стороны как "низкий". Оккупанты, упомянутые в этой статье, рассказали о своей добровольной сдаче в плен, что в России является преступлением.

Стрелец Анатолий рассказал, что военные в его подразделении почти не разговаривали друг с другом, ожидая наступления украинских войск. "Каждый молчал, думал о чем-то своем. Нам было очень страшно. Никто не хотел умирать. Мы надеялись, что контрнаступления не будет", – отметил он.



Россияне преимущественно добровольно сдаются в плен / Фото Сергея Каравайного для The Wall Street Journal​

Анатолий – контрактник из горного Алтая, из Сибири, прежде чем пойти на войну, работал строителем. Говорит, что пошел воевать, потому что так поступили его друзья и знакомые. И мол, подвергся российской пропаганде, говорившей, что "Украина плохая, что здесь нацисты". Сначала был водителем, ремонтировал машины и перевозил операторов беспилотников, но месяц назад получил приказ занять передовую позицию в лесополосе возле Великой Новоселки.

"Два дня было тихо, но потом начался сильный штурм. Все стало беспорядочным, все начали бегать", – рассказал Анатолий. Дальше штурм, погибшие собратья и он сдался в плен в ВСУ.

Среди пленных в Краматорске были как профессионалы, так и призывники и наемники, представители этнических меньшинств Сибири, жители Санкт-Петербурга и Владивостока. Многие были одеты в порванную форму. Некоторые были перевязаны.

Россияне боятся расстрела своими же во время отступления

Антон – из вновь созданного подразделения "Штурм Z", получил осколочные ранения головы и конечностей в марте, но командир приказал ему и другим раненым вернуться на фронт.

Российские пленники деморализованы и часто ранены / Фото Сергея Каравайного для The Wall Street Journal

По словам оккупанта, бойцам "Штурма Z", обычно завербованным осужденным, заключенным, не разрешалось отступать под страхом быть расстрелянными собственным "заградотрядом".

Нравственный дух достаточно низкий. Мы постоянно находились на позициях без ротации. Оказалось, что по документам нас должны были заменить еще месяц назад, но этого не произошло,

– рассказал другой пленный Дмитрий – призывник с российского Дальнего Востока.

Оккупант рассказал, что его отправили на донецкий фронт после минимальной подготовки. Его подразделение, которое содержало поселок Старомайорское, не имело экипажей для некоторых танков и бронетранспортеров.

Дмитрий надеется, что его не отправят обратно в Россию в рамках обмена пленными. "Так как сейчас работают структуры ФСБ в России… Поэтому если у меня будет возможность, я откажусь от обмена", – сказал он.