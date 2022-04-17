Как сообщили в Генштабе ВСУ, до сих пор идет перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Прибывшие подразделения испытывают проблемы с обеспечением.

К теме Россияне, вероятно, готовят высадку десанта с моря – Генштаб.

Недовольство возникло у оккупантов, что на линии столкновения

Недовольство личного состава возникло у тех оккупантов, которые непосредственно находятся на линии столкновения. Их морально-психологическое состояние – на низком уровне.

Российских военных беспокоит отсутствие ротации. Их техника часто выходит из строя, качество горючего – низкое. Также оккупантов не удовлетворяет питание, которое им обеспечивают.

На оккупированных территориях россияне продолжают мародерить

На оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать местное население и мародериты. Эти действия поощряет военное командование.

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