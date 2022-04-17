Як повідомили у Генштабі ЗСУ, досі триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Ті підрозділи, які вже прибули, відчувають проблеми з забезпеченням.

До теми Росіяни, ймовірно, готують висадку десанту з моря, – Генштаб

Невдоволення виникло в окупантів, що на лінії зіткнення

Невдоволення особового складу виникло в тих окупантів, які безпосередньо перебувають на лінії зіткнення. Їхній морально-психологічний стан – на низькому рівні.

Російських військових турбує відсутність ротації. Їхня техніка часто виходить з ладу, якість пального – низька. Також окупантів не задовольняє харчування, яке їм забезпечують.

На окупованих територіях росіяни продовжують мародерити

На окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення та мародерити. Ці дії заохочує військове командування.

Дивіться нічне звернення президента Зеленського: