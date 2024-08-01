Ранее армянские власти дали Москве на такие мероприятия 4 месяца. Об этом в своей сводке заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Отмечают, что по этому случаю армяне устроили церемонию прощания и официально закрепили вывод представителей России протоколом

"В марте 2024 года армянские власти попросили Россию вывести своих пограничников из аэропорта до 1 августа, поскольку Армения может осуществлять собственный пограничный контроль без помощи российских пограничников, которые были размещены в аэропорту с 1992 года", – отметили в ISW.

В "Звартноце" провели официальную церемонию прощания, а представители России и Армении подписали протокол о передаче охраны государственной границы в аэропорту армянской стороне.

Что этому предшествовало

В начале марта премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что армянские пограничники направили письмо пограничным войскам России в Армении, подчеркнув, что они приобрели достаточный опыт, навыков и возможностей, чтобы осуществлять пограничный контроль в "Звартноце" без помощи российской стороны.

Эту договоренность закрепили на встрече в мае премьер-министр Никол Пашинян и российских диктатор Владимир Путин. Тогда же стало известно о выводе российских военных из ряда регионов Армении, однако они до сих пор будут оставаться на границе Армении с Турцией и Ираном.

Важно. Армения заявила, что не видит оснований для существования военных баз России на своей территории. Там отметили: обострение конфликта в Нагорном Карабахе показало, что Москва не способна выполнить свои союзнические договоренности в сфере безопасности.