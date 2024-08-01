Раніше вірменська влада дала Москві на такі заходи 4 місяці. Про це у своєму зведенні заувалижи аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

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Зауважують, що з цієї нагоди вірменці влаштували церемонію прощання й офіційно закріпили виведення представників Росії протоколом

"В березні 2024 року вірменська влада попросила Росію вивести своїх прикордонників із аеропорту до 1 серпня, оскільки Вірменія може здійснювати власний прикордонний контроль без допомоги російських прикордонників, які були розміщені в аеропорту з 1992 року", – наголосили в ISW.

У "Звартноці" провели офіційну церемонію прощання, а представники Росії та Вірменії підписали протокол про передачу охорони державного кордону в аеропорту вірменській стороні.

Що цьому передувало

На початку березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначив, що вірменські прикордонники направили лист прикордонним військам Росії у Вірменії, підкресливши, що вони набули достатнього досвіду, навичок і можливостей, щоб здійснювати прикордонний контроль у "Звартноці" без допомоги російської сторони.

Цю домовленість закріпили на зустрічі в травні прем’єр-міністр Нікол Пашинян і російських диктатор Володимир Путін. Тоді ж стало відомо про виведення російських військових із низки регіонів Вірменії, проте вони досі залишатимуться на кордоні Вірменії з Туреччиною й Іраном.

Важливо. Вірменія заявила, що не бачить підстав для існування військових баз Росії на своїй території. Там наголосили: загострення конфлікту в Нагірному Карабаху показало, що Москва не здатна виконати свої союзницькі домовленості у сфері безпеки.