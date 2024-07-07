За даними оборонного відомства Вірменії, навчання пройдуть у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях. У них візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади армії Вірменії, сухопутних військ США у Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу.

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У Вірменії пройдуть навчання за участю військовослужбовців США

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, а також підвищення боєготовності вірменського миротворчого підрозділу,

– йдеться у повідомленні.

Навчання є черговим кроком Вірменії у напрямку зближення із Заходом після військового конфлікту з Азербайджаном та віддалення від Москви. Зауважимо, що Вірменія готується вийти з Організації договору про колективну безпеку.

Нагадаємо також, що у 2023 році у навчаннях брало участь близько 85 американських солдатів та близько 175 вірменських солдатів.

До слова, відносини Росії та Вірменії останнім часом особливо напружені. Вірменія бере поступовий курс на дистанціювання від Путіна. Наприклад, нещодавно посол країни в Україні Володимир Карапетян відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих, засудивши російську агресію. Через це міністерство закордонних справ країни-агресорки направило МЗС Вірменії ноту протесту.

Ба більше, наприкінці червня Вірменію запросили на саміт НАТО як партнера Альянсу. Крім цього, США запропонували республіці розширити співпрацю у військовій сфері, на що у Єревані погодилися.