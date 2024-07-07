По данным оборонного ведомства Армении, учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. В них примут участие военнослужащие миротворческой бригады армии Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.

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В Армении пройдут учения с участием военнослужащих США

Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в сфере управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского миротворческого подразделения,

– говорится в сообщении.

Учения являются очередным шагом Армении в направлении сближения с Западом после военного конфликта с Азербайджаном и отдаления от Москвы. Заметим, что Армения готовится выйти из Организации договора о коллективной безопасности.

Напомним также, что в 2023 году в учениях участвовало около 85 американских солдат и около 175 армянских солдат.

К слову, отношения России и Армении в последнее время особенно напряженные. Армения берет постепенный курс на дистанцирование от Путина. Например, недавно посол страны в Украине Владимир Карапетян посетил Бучу и почтил память погибших, осудив российскую агрессию. Из-за этого министерство иностранных дел страны-агрессора направило МИД Армении ноту протеста.

Более того, в конце июня Армению пригласили на саммит НАТО как партнера Альянса. Кроме этого, США предложили республике расширить сотрудничество в военной сфере, на что в Ереване согласились.