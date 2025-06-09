Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что россияне сами пошли на диалог и рассказали о работе своих посольств. Как оказалось, дипломатов там было очень мало, большинство – спецслужбы.

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В российских посольствах дипломаты "не работают"

По словам дипломата, в 1992 для Украины начался бурный период дипломатического признания и установления дипломатических отношений, ведь она стала субъектом международного права. Нашей стране нужно было выходить на двустороннюю дипломатию со странами, ведь раньше она была просто членом международных организаций.

Так, Огрызко вместе с коллегами вошли в первую группу украинских дипломатов, которые открывали посольство Украины в Германии, в городе Бонн. В это время заработная плата у украинских дипломатов была выше, чем у российских, которые работали в этом городе.

Однажды к дипломату подошло несколько человек, которые начали убеждать его, что они украинцы, ведь имеют семью из Украины и похожие фамилии. Один из них сказал: "Я знаю, что у вас проблемы с людьми, вы только начинаете. Возможно, я бы мог перейти к вам".

Во время таких разговоров наши "дорогие друзья" однажды проговорились. Я услышал, что на самом деле в Бонне российских послов было только 20%, а 80% – спецслужбы. Вот как происходит российская дипломатия,

– подчеркнул он.

Огрызко добавил, что россияне благодаря этому создали большую сеть влияния в мире, которая работает десятилетиями. Такое разделение есть не только в Германии, враг делает это по всему миру.

Кстати, еще раньше журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян сообщил, что российское посольство в любой стране – это агентура ФСБ. А в посольствах некоторых стран вообще нет ни одного дипломата.