Очевидно, путинистам уже надоело врать. Они обсудили 2 плана окончания войны – идеальный и неидеальный. По мнению одного из них, Россия движется последним путем, информирует 24 Канал.

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Идеальная модель

"Время заканчивать войну. Знаешь, как было со Второй мировой? Все поняли, что воевать еще можно довольно долго, но уже надо завершать", – сказал так называемый гость-эксперт.

По его словам, некоторые европейцы продолжили воевать внутри себя, а все остальные сказали, мол, "достаточно, просто невозможно, давайте установим какие-то правила".

Учитывая твои слова, как минимум нужна "Верденская мясорубка", отравить кого-то газом, Компьенский лес и вагон,

– отметил Армен Гаспарян.

Улыбаясь, его собеседник сразу добавил, что, мол, "это идеальная модель".

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Неидеальная модель

Так называемый гость-эксперт считает, что "неидеальная модель" окончания боевых действий в Украине – это бесконечное кровопролитие и разрушенная Европа, как было после Тридцатилетней войны или Второй мировой.

Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война 1618 – 1648 годов между двумя крупными группировками: габсбургским союзом (испанские и австро-немецкие Габсбурги, католические князья Германии, Речь Посполитая) и анти габсбургской коалицией (Франция, Швеция, Дания, противоповстанческие князья Германии и другие).

"Уровень настолько "просел", что просто даже нельзя было организовать внятную военную кампанию. Я боюсь, что мы следуем по этому пути. Фактор ядерного оружия не позволяет проводить быстрые и решительные действия никому", – жаловался пропагандист.

Такие высказывания свидетельствуют лишь об одном: россиянам безразлично, как осуществлять геноцид против граждан Украины, лишь бы только как можно быстрее.