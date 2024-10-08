Вочевидь, путіністам уже набридло брехати. Вони обговорили 2 плани закінчення війни – ідеальний та неідеальний. На думку одного з них, Росія рухається останнім шляхом, інформує 24 Канал.

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Ідеальна модель

"Час закінчувати війну. Знаєш, як було з Другою світовою? Всі зрозуміли, що воювати ще можна доволі довго, але уже треба завершувати", – сказав так званий гість-експерт.

За його словами, деякі європейці продовжили воювати всередині себе, а всі інші сказали, мовляв, "досить, просто неможливо, встановімо якісь правила".

З огляду на твої слова, як мінімум потрібна "Верденська м'ясорубка", отруїти когось газом, Комп'єнський ліс та вагон,

– зазначив Армен Гаспарян.

Усміхаючись, його співбесідник одразу додав, що, мовляв, "це ідеальна модель".

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Неідеальна модель

Так званий гість-експерт вважає, що "неідеальна модель" закінчення бойових дій в Україні – це нескінченне кровопролиття та зруйнована Європа, як було після Тридцятилітньої війни або Другої світової.

Тридцятилітня війна – перша загальноєвропейська війна 1618 – 1648 років між двома великими угрупуваннями: габсбурзьким союзом (іспанські та австро-німецькі Габсбурги, католицькі князі Німеччини, Річ Посполита) та анти габсбурзькою коаліцією (Франція, Швеція, Данія, протистанські князі Німеччини та інші).

"Рівень настільки "просів", що просто навіть не можна було організувати виразну військову кампанію. Я боюся, що ми слідуємо цим шляхом. Фактор ядерної зброї не дозволяє проводити швидкі та рішучі дії нікому", – бідкався пропагандист.

Такі висловлювання свідчать лише про одне: росіянам байдуже, як здійснювати геноцид проти громадян України, аби тільки якнайшвидше.