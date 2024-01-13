Видео российских пропагандистов распространяется по сети. К слову, пользователи не поверили в очередной фейк оккупантов, передает 24 Канал.

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"Хотел заработать денег"

В сети оккупанты опубликовали видео якобы с "польским наемником". Его лицо россияне решили почему-то заблюрить.

Так, на опубликованных кадрах мужчина пытается разговаривать на польском языке, однако получалось у него не очень. Он рассказывал историю о том, что он родом из польского города Пулавы, а в Украину "приехал заработать денег". Захватили в плен "наемника" якобы во время штурма в Крынках на левобережье Херсонской области.

Был в Крынках, россияне начали стрелять. Начался штурм, потом взрыв – и все. Посмотрел вокруг – никого нет. Украинская армия сбежала, а я остался один,

– рассказывает "наемник" в пропагандистском сюжете.

Более того, он даже поблагодарил российских военных за "хорошее отношение и заботу".

Пропагандистский сюжет о "польском наемнике": смотрите видео

К слову, пользователи сети не поверили в российский пропагандистский сюжет. Большинство подчеркнуло, что этот "сюжет" ориентирован исключительно на россиян, ведь никто больше не поверит в такие заявления "польского наемника". Кроме того, издал оккупантов и польский язык "наемника".

Как в сети комментируют видео с "польским наемником" – больше в галерее

Оккупанты распространяют фейки о работе скорой

Россияне постоянно распространяют фейки об Украине, направленные на дестабилизацию в обществе. Иногда оккупанты пытаются сделать из единичных случаев "громкий сюжет".

Да, в начале января противник начал распространять заявления о том, что в Украине "массово умирают из-за не приезда скорой". Свои заявления они подтверждают "скриншотами из украинских СМИ". Пропагандисты сообщают, что в Харьковской области девочку укусила кошка, зараженная бешенством, однако врачи не сделали ей уколов; на Прикарпатье девушка умерла от гриппа, еще несколько случаев, когда педагогам и средним воспитателям становилось плохо с сердцем, а врачи просто не приезжали к ним. Также добавляется фрагмент диалога, якобы скорая отказалась ехать на вызов, когда у ребенка разболелся зуб.

Все это пропагандисты "украсили" заявлениями, что скорая в Украину приезжает только за деньги. Однако ни в одном из этих случаев на самом деле не говорилось, что скорая отказывалась приезжать.