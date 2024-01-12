Враг вместе с информационной пропагандой будет пытаться занимать активную позицию на поле боя. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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Какую ситуацию ждать на фронте

По мнению Юсова, враг продолжит отдельные операции наступления на отдельных участках фронта.

Мы видим на украинском востоке обострения, продолжающиеся и активное действие украинских сил безопасности и обороны. Здесь собственно и военно-политическое руководство информировано и готовится к разным сценариям,

– рассказал представитель ГУР МО.

Он подчеркнул, что украинские силы безопасности и обороны готовятся к разным сценариям, в том числе на Купянском направлении, хотя, как отметил Юсов, "больше, чем сообщалось, мы сообщать не будем".

Тактика противника

Представитель ГУР также прокомментировал возможные действия оккупантов. По его словам, они будут носить комбинированный характер.

Если мы говорим о постоянной угрозе с воздуха, те же ракетные удары и БпЛА, то это также элементы реакции на отсутствие успехов на поле боя. Поэтому вместе с пропагандой враг будет до марта пытаться максимально активную позицию занимать,

– констатировал Юсов.

Оккупанты не будут покидать поиск вымышленных "побед"

По словам Юсова, если говорить о российской пропаганде, то ей реальность не очень важна.

Если нет реальных достижений на поле боя, а, как отметил Юсов, их нет, то будут придуманы, мнимы, реализованы очередные ИПСО против Украины и объявлены несуществующие победы.

Это то, что роспропаганда будет делать и уже делает, готовясь к выборам Путина,

– заявил разведчик.

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